В трудовой стаж зачтут время ухода за лицом с инвалидностью в Казахстане

Мужчина в инвалидном кресле. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Представители Министерства труда и социальной защиты населения на брифинге СЦК рассказали, как изменится положение ухаживающих за лицами с инвалидностью родственников с принятием в Казахстане Социального кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Оспанов Ербол сообщил, что сегодня индивидуальные помощники освобождены от всех отчислений и налогов.

В рамках Социального кодекса, который недавно одобрило правительство, предлагается снять данное ограничение, чтобы государство субсидировало все необходимые отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и Государственный фонд соцстрахования (ГФСС).

"Заработную плату как получали (ухаживающие за лицами с инвалидностью – прим. ред.) как индивидуальные помощники, так и будут получать.

Индивидуальный помощник – это в 80% случаев родственник. Они в основном помогают сопровождать человека в разные учреждения (поликлинику, акиматы), в общественные места, чтобы обеспечить доступность", – пояснил спикер.

К слову, по данным спикеров, на сегодня индивидуальные помощники получают 100 тысяч тенге, и со следующего года эта сумма увеличится в связи с увеличением размера МРП.

Вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова раскрыла, что еще изменится в положении ухаживающих за лицами с инвалидностью.

"Естественно, то время ухода, тот период, когда они оказывают уход лицу с инвалидностью, он не засчитывается у них ни в трудовой стаж при назначении пенсии. Вдруг с ними случится какой-то социальный риск, а они не защищены.

Поэтому в рамках Социального кодекса теперь будут предусмотрены за них отчисления. Все пенсионные, социальные отчисления в ГФСС, в ЕНПФ время ухода за лицом с инвалидностью будет учитываться как трудовой стаж при назначении пенсии, и при возникновении различных социальных рисков – будь то потеря кормильца, утрата трудоспособности, потеря работы – этот человек также будет защищен со стороны ГФСС", – пояснила она.

По ее словам, размер ежемесячной выплаты для индивидуальных помощников не будет уменьшаться из-за отчислений. Разницу, как она отметила, будет субсидировать государство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003277-v-trudovoy-stazh-zachtut-vremya-uhoda-za-litsom-s-invalidnostyu-v-kazahstane/