Сколько денег потратили на новогоднее оформление Алматы, рассказали в акимате

Главная елка Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В преддверии Нового года город Алматы украсили гирляндами, праздничными елками и новогодними инсталляциями. Всего на создание праздничной атмосферы в городе было потрачено более 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в акимате, на новогоднее оформление города Алматы было потрачено 360 млн тенге.

"При разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов", – сообщали в ведомстве.

На площади Абая была установлена главная елка города – 20 декабря прошла церемония зажжения елки. Сообщается, что ее высота составляет 22 метра. Для украшения елки потребовалось 250 игрушек, 100 игрушечных звезд и 10 тыс. гирлянд.

Также здесь размещены 26 декоративных МАФов (малых архитектурных форм), 30 домиков и фотозон. Также вокруг площади празднично подсвечены 65 деревьев, оформлен фасад Дворца Республики.

Свои елки есть в каждом из районов города.

Добавим, что малые архитектурные формы (МАФы), как сообщает сайт Pillars.ru, – это архитектурные конструкции, имеющие практическое и декоративное назначение, использующиеся для организации пространства с целью обеспечения комфортной жизни и досуга.

Главная елка Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, в акимате сообщили, что 31 декабря 2022 года у главной елки города на площади Астана состоится праздничный концерт посвященного встрече 2023 года.

"С 21:00 до 23:50 будет представлена новогодняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. В полночь, после поздравительной речи президента РК будет произведен запуск праздничного фейерверка", – рассказали в ведомстве.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002867-skolko-deneg-potratili-na-novogodnee-oformlenie-almaty-rasskazali-v-akimate/