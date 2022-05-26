Фейк об отпечатках пальцев детей для приема в первый класс появился в Казнете

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Казахстанцев напугали сообщения о том, что для зачисления в первый класс теперь якобы будут требоваться отпечатки пальцев детей. В Министерстве образования и науки опровергли эту информацию.

В казахстанских мессенджерах распространилась информация о том, что теперь, наряду с другими документами, для поступления в школу родители якобы должны будут сдать детские отпечатки пальцев и справки о состоянии их интимной жизни, пишет StorFake.kz.

Тем не менее, в МОН РК опровергли эти данные, сообщив, что для зачисления детей в первые классы казахстанских школ подобных сведений предоставлять не нужно.

В ведомстве перечислили документы, которые нужно сдать для поступления в школу:

заявление родителей о приеме в школу;

свидетельство о рождении ребенка;

справку о состоянии здоровья, форма №063у;

паспорт здоровья ребенка 026/у-3;

фото ребенка размером 3х4 см (2 шт.).

"Прием детей в первый класс осуществляется с шестилетнего возраста. Для поступления в школу через портал "Электронное правительство" или на бумажном носителе с 1 апреля по 1 августа родители предоставляют (перечисленные выше – прим. ред.) документы", – добавили в МОН РК.

Также фактчекеры отметили, что в рассылаемом сообщении указан перечень документов, которых у граждан Казахстана нет: реквизиты полиса ОМС и СНИЛС.

"Таким образом, распространяемое в казахстанских чатах сообщение не имеет отношения к нашей стране", – подчеркнули специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971169-feyk-ob-otpechatkah-paltsev-detey-dlya-priema-v-pervyy-klass-poyavilsya-v-kaznete/