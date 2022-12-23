В аэропорту Алматы ответили на возмущения о переносе старого здания VIP-терминала

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Международном аэропорту Алматы сообщили, что перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, а также способствует сохранению культурного наследия воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

Как рассказали в пресс-службе авиагавани, перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями в полном соответствии с действующим законодательством.

"Весь проект финансируется международными финансовыми институтами EBRD и IFC, которые требуют самых высоких мировых стандартов в области защиты культурного наследия.

С 2020 года данный процесс осуществляется максимально прозрачно, под независимым контролем британских консультантов Mott MacDonald. Проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе пять общественных слушаний и обсуждений.

Культурное наследие будет сохранено и расширено в новом здании, которое является центральным объектом текущего проекта по развитию аэропорта Алматы в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении аэропорта.

Новый международный пассажирский терминал планируется открыть летом 2024 года.

"Наша компания является частью крупнейшей в мире платформы управления аэропортами, работающей в 90 аэропортах в 29 странах. Последние 25 лет мы успешно строим, финансируем и эксплуатируем аэропорты по всему миру. Наша цель — обеспечить максимальное удобство для пассажиров, способствуя продвижению и развитию регионов, в которых мы работаем.

Мы инвестируем более 200 миллионов долларов в развитие Международного аэропорта Алматы как лучшего аэропорта в регионе. Как публичная компания, приверженная этичному ведению бизнеса, мы обязаны защищать целостность нашего бренда. Поэтому мы просим исправить любые вводящие в заблуждение утверждения", - отметил президент Международного аэропорта Алматы Алп Эр Тунга Эрсой.

Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в соответствии со статье 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.

"Перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе сообщается, что основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:

постановление акимата города Алматы № 4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";

заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;

заключение международной историко-культурной экспертизы британской консалтинговой компании Mott MacDonald, июнь 2022 года;

протокол № 6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

"Весь процесс проходил под контролем и с согласования международных финансовых институтов EBRD и IFC, выдающих средства на осуществление проекта строительства нового международного пассажирского терминала.

В целях учета мнения общественности был проведен ряд общественных слушаний и обсуждений с широким освещением в средствах массовой информации", - гласит сообщение.

При этом сообщается, что старт общественным обсуждениям и слушаниям был дан в декабре 2020 года. Всего было проведено 5 общественных слушаний и обсуждений и более 10 встреч с представителями общественности и активистами.

Результаты всех этих мероприятий, заключения международных экспертиз, архитектурные решения и дизайны и другие документы и протокола опубликованы на сайте Международного аэропорта Алматы.

В пресс-службе отметили, что здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов:

витражное заполнение оконных проемов;

декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах;

многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру;

пештак;

"сталактитовый" карниз пилонов пештака;

трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов;

витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем;

ажурный парапет по всему периметру кровли.

При этом памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы. Это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры, заявили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, на днях депутат мажилиса подверг критике проводимую реконструкцию алматинского аэропорта, сравнив ее с уничтожением портрета Джоконды. Он также призвал проверить действия TAV AirportsHolding на предмет законности сноса исторического здания.

В начале ноября общественность возмутилась сносом здания VIP-терминала аэропорта Алматы. Вскоре в аэропорту Алматы рассказали, каким образом планируют перенести историческое здание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002720-v-aeroportu-almaty-otreagirovali-na-vozmuscheniya-o-perenose-starogo-zdaniya-vip-terminala/