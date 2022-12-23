В аэропорту Алматы ответили на возмущения о переносе старого здания VIP-терминала
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В Международном аэропорту Алматы сообщили, что перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, а также способствует сохранению культурного наследия воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.
Как рассказали в пресс-службе авиагавани, перенос старого VIP-терминала осуществляется со всеми необходимыми разрешениями в полном соответствии с действующим законодательством.
"Весь проект финансируется международными финансовыми институтами EBRD и IFC, которые требуют самых высоких мировых стандартов в области защиты культурного наследия.
С 2020 года данный процесс осуществляется максимально прозрачно, под независимым контролем британских консультантов Mott MacDonald. Проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе пять общественных слушаний и обсуждений.
Культурное наследие будет сохранено и расширено в новом здании, которое является центральным объектом текущего проекта по развитию аэропорта Алматы в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении аэропорта.
Новый международный пассажирский терминал планируется открыть летом 2024 года.
"Наша компания является частью крупнейшей в мире платформы управления аэропортами, работающей в 90 аэропортах в 29 странах. Последние 25 лет мы успешно строим, финансируем и эксплуатируем аэропорты по всему миру. Наша цель — обеспечить максимальное удобство для пассажиров, способствуя продвижению и развитию регионов, в которых мы работаем.
Мы инвестируем более 200 миллионов долларов в развитие Международного аэропорта Алматы как лучшего аэропорта в регионе. Как публичная компания, приверженная этичному ведению бизнеса, мы обязаны защищать целостность нашего бренда. Поэтому мы просим исправить любые вводящие в заблуждение утверждения", - отметил президент Международного аэропорта Алматы Алп Эр Тунга Эрсой.
Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в соответствии со статье 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.
"Перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе сообщается, что основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:
- постановление акимата города Алматы № 4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";
- заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;
- заключение международной историко-культурной экспертизы британской консалтинговой компании Mott MacDonald, июнь 2022 года;
- протокол № 6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
"Весь процесс проходил под контролем и с согласования международных финансовых институтов EBRD и IFC, выдающих средства на осуществление проекта строительства нового международного пассажирского терминала.
В целях учета мнения общественности был проведен ряд общественных слушаний и обсуждений с широким освещением в средствах массовой информации", - гласит сообщение.
При этом сообщается, что старт общественным обсуждениям и слушаниям был дан в декабре 2020 года. Всего было проведено 5 общественных слушаний и обсуждений и более 10 встреч с представителями общественности и активистами.
Результаты всех этих мероприятий, заключения международных экспертиз, архитектурные решения и дизайны и другие документы и протокола опубликованы на сайте Международного аэропорта Алматы.
В пресс-службе отметили, что здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов:
- витражное заполнение оконных проемов;
- декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах;
- многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру;
- пештак;
- "сталактитовый" карниз пилонов пештака;
- трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов;
- витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем;
- ажурный парапет по всему периметру кровли.
При этом памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы. Это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры, заявили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, на днях депутат мажилиса подверг критике проводимую реконструкцию алматинского аэропорта, сравнив ее с уничтожением портрета Джоконды. Он также призвал проверить действия TAV AirportsHolding на предмет законности сноса исторического здания.
В начале ноября общественность возмутилась сносом здания VIP-терминала аэропорта Алматы. Вскоре в аэропорту Алматы рассказали, каким образом планируют перенести историческое здание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002720-v-aeroportu-almaty-otreagirovali-na-vozmuscheniya-o-perenose-starogo-zdaniya-vip-terminala/