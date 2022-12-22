Названы самые распространенные фамилии в Казахстане

Казахстанский паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Самой распространенной в Казахстане является фамилия Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек, об этом сообщает Бюро национальной статистики в своем официальном Telegram-канале.

В пятерку распространенных фамилий в Казахстане также вошли:

Серик (45 193 человек);

Омаров(а) (40 322);

Оспанов(а) (36 142);

Алиев(а) (35 387).

Затем следуют фамилии Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат – 24 542.

В Бюро национальной статистики напомнили, что численность населения страны на 1 ноября 2022 года составляет 19 715 782 человек.

Ранее мы писали, что самыми популярными именами в ноябре этого года стали Алихан и Медина. Вместе с тем в нашей стране проживают и десятки людей, которых назвали в честь персонажей известных произведений. Например, есть люди, которые носят имена героев сериала "Игра престолов". В Казахстане зарегистрированы 43 Арьи и четыре Дейнерис.

Кроме того, на сайте ведомства можно узнать статистику по собственному имени в пределах республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002598-nazvany-samye-rasprostranennye-familii-v-kazahstane/