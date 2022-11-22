Сколько людей с необычными именами из книг и сериалов проживают в Казахстане

Ребенок. Иллюстративное фото: Oleksandr Latkun / EyeEm / Getty Images

Самыми популярными именами в ноябре 2022 года стали Алихан и Медина. Однако в нашей стране проживают и десятки людей, которых назвали в честь персонажей известных произведений, узнать об этом можно на официальном сайте Бюро национальной статистки.

Например, в Казахстане проживают люди, которые носят имена персонажей одного из самых популярных сериалов последних лет - "Игры престолов". В РК зарегистрированы 43 Арьи, четыре Дейнерис. Среди мужских имен из цикла "Песнь льда и пламени" в Казахстане можно встретить Теона и Брана.

Люди с именами из другой популярной выдуманной вселенной тоже встречаются в Казахстане. Например, в нашей стране зарегистрированы по одному Леголасу и Саурону (персонажи из "Властелин колец" прим. ред.).

278 девочек в Казахстане носят имя Лея из "Звездных войн". Также в нашей стране зарегистрированы два Соло и по одному Люку и Энакину.

Также среди казахстанцев есть и те, кто назван в честь персонажей греческой мифологии. Например, у нас проживают один Геракл и один Зевс, а еще зарегистрированы 26 девочек с именем богини Геры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998445-skolko-lyudey-s-neobychnymi-imenami-iz-knig-i-serialov-prozhivayut-v-kazahstane/