Какие имена с начала года чаще всего давали детям в Казахстане

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По данным Бюро национальной статистики, мальчиков, родившихся в 2022 году, чаще всего называли именем Алихан, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве озвучили топ-10 самых популярных детских имен за начало 2022 года. Отмечается, что подобная статистика распространяется именно на имена, которыми чаще всего называли новорожденных детей.

В рейтинг самых популярных мужских имен с января по март этого года вошли: Алихан, Алдияр, Айсултан, Амир, Омар, Али, Нурислам, Бейбарыс, Алан и Алинур.

Новорожденных девочек чаще всего за этот год называли именем Медина. Также в топ вошли: Айша, Айлин, Асылым, Томирис, Раяна, Аяла, Сафия, Айзере и Амина.

Кроме того, узнать статистику по собственному имени в пределах Казахстана можно на сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966403-kakie-imena-s-nachala-goda-chasche-vsego-davali-detyam-v-kazahstane/