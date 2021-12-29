Траты в 224 млн тенге на оформление Алматы к Новому году объяснили в акимате

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В акимате Алматы объяснили траты на оформление города к Новому году. Так, на украшение мегаполиса выделено 224 млн тенге, передает NUR.KZ.

"В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий.

С целью экономии средств все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим оформление мегаполиса к Новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте", - рассказали в управлении культуры города.

В ведомстве напомнили, что главная елка города находится на площади "Астана", возле здания КБТУ. В восьми районах города также установлены новогодние инсталляции. Все они располагаются на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах.

В управлении культуры рассказали, что украшения расположены в Парке Первого Президента, на площади перед Дворцом Республики, площадке перед Цирком, пешеходной зоне по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, возле Алматы Арена и Халык Арена, ТЮЗа имени Н. Сац, возле Дворца Спорта, на Медеу, по улице Майлина, Аль-Фараби и так далее.

Во всех районах районах города были установлены елки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года, отметили в Управлении.

"В 2021 году тендер на оформление к празднованию Нового года-2022 по городу Алматы выиграла компания "Clover Media Group" на 224 000 000 тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС – более 24 миллиона тенге.

В рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов. Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории", - заключили в управлении культуры акимата города Алматы.

Напомним, главную алматинскую елку зажгли 20 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949182-traty-v-224-mln-tenge-na-oformlenie-almaty-k-novomu-godu-obyasnili-v-akimate/