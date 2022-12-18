Плюсовая температура ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 18 декабря, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а астанчанам синоптики обещают десятиградусный мороз. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также сегодня ожидается погода без осадков, однако здесь синоптики обещают небольшое усиление ветра до 2-7 м/с и мороз до -8...-10 градусов.

Теплая погода ждет сегодня жителей Шымкента - в третьем мегаполисе термометры покажут +7...+9 градусов, скорость ветра составит 2-7 м/с. Осадков не ожидается.

Напомним, в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды сегодня объявили штормовое предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001935-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/