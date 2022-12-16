Подсчитано, сколько казахстанцев носят имена Тауелсіздік и Егемен

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане есть один человек, который носит имя Тауелсіздік (Независимость). При этом свыше 14 тысяч человек в стране зовут Азат (Свободный), передает официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.

Бюро нацстатистики опубликовало интересную статистику - сколько казахстанцев носят имена, связанные с Днем независимости, который отмечается сегодня, 16 декабря.

Тауелсіздік (Независимость) - 1 человек;

Егемен (Суверенный) - 21 человек;

Азат (Свободный) - 14065 человек;

Еркін (Свободный) - 3913 казахстанцев;

Бостандық (Свобода) - 23 казахстанца.

Ранее мы писали, сколько в Казахстане проживает людей с необычными именами персонажей из книг и сериалов.

Напомним, что в честь сегодняшнего праздника казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 16 декабря — праздничный выходной, 17 и 18 декабря — обычные выходные. Первый рабочий день — 19 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001825-podschitano-skolko-kazahstantsev-nosyat-imena-tauelsizdik-i-egemen/