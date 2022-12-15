Алматинцам предложили купить несуществующие квартиры в ЖК без документов

Участок, где планируется строительство ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Сети появилось объявление о продаже квартир в Алматы в жилом комплексе премиум класса Graff. Однако на официальном сайте акимата города говорится, что участок, на котором собираются строить ЖК, предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предложил покупателям различные варианты оплаты – от наличного расчета до ипотечного кредитования.

"Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства", – говорится в сообщении акимата города Алматы.

Отмечается, что управление градостроительного контроля проведет внеплановую проверку застройщика.

Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы напомнили о необходимости перед приобретением недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города +7 (727) 229-81-36.

Напомним, ранее жителей Алматы предостерегли от покупки недвижимости в незаконно строящихся жилых комплексах. Так, в акимате города сообщали, что ЖК "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства.

Также в июле суд принял решение о снесении одного этажа элитного жилого комплекса Pine Hills в Алматы. В акимате сообщили, что застройщик стал возводить третий жилой этаж здания незаконно.

В том же месяце суд вынес решение о сносе незаконно возводимого ЖК в Наурызбайском районе города Алматы. Отмечается, что строительство было начато без необходимых документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001792-almatintsam-predlozhili-kupit-nesuschestvuyuschie-kvartiry-v-zhk-bez-dokumentov/