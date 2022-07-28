Один этаж предгорного элитного ЖК снесут в Алматы

Строящееся здание. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы суд принял решение о снесении одного этажа элитного жилого комплекса Pine Hills, который на данный момент строится в предгорной местности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сказано в сообщении акимата, снесен будет третий этаж строящегося здания.

Специалисты провели проверку строящегося объекта в микрорайоне Ерменсай по адресу переулок 7, участок 8/1.

По итогам было установлено, что застройщик возводит третий жилой этаж здания незаконно. Разрешительные документы выданы только на 2 этажа.

Указывается, что еще в ноябре прошлого года власти город подали иск на снос, в котором им было отказано.

Апелляционная жалоба, тем не менее, была рассмотрена положительно. Решение суда о сносе третьего этажа вступило в законную силу и находится на исполнении в Департаменте юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980662-odin-etazh-predgornogo-elitnogo-zhk-snesut-v-almaty/