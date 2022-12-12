Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан с 1991 года

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

По состоянию на 1 декабря 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 105,7 тыс. этнических казахов, сообщает официальный сайт Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Согласно данным ведомства, более половины кандасов (63,5%), прибывших в Казахстан с начала 2022 года, являются выходцами из Узбекистана, 9,9% – из России, 9,1% – из Туркменистана, 8,6% – из Китая, 4,9% – из Монголии, 4% – из других стран.

Отмечается, что прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,1%), Мангистауской (17,7%), Туркестанской (8,3%), и Жамбылской (6,1%) областях, а также в Астане (9,1%), Шымкенте (6,6%) и Алматы (5,5%).

Между тем, по состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,4%, 26,9% человек моложе трудоспособного возраста и 13,7% – пенсионеры.

"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20% имеет высшее образование, 39,4% – среднее специальное образование, 38,9% – общее среднее образование и 1,7% – не имеет образования", – говорится в сообщении.

Согласно определению на портале "Электронного правительства", кандасы – это этнические казахи и (или) члены их семей казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом. Ранее их называли оралманами.

Напомним, по состоянию на 1 ноября, с начала этого года статус кандаса получили 15 637 этнических казахов. Таким образом, в течение месяца более двух тысяч этнических казахов получили статус кандаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001099-skolko-etnicheskih-kazahov-vernulos-v-kazahstan-s-1991-goda/