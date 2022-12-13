Аким Петропавловска извинился перед жителями

Руслан Анбаев. Фото: gov.kz

Аким Петропавловска Руслан Анбаев извинился перед жителями города из-за проблем с водой. Соответствующее обращение градоначальник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Чиновник отметил, что работы по восстановлению поврежденного участка завершены. Специалисты начали заполнять трассу. После чего вода начнет поступать в дома.

"Хочу выразить огромную благодарность работникам ТОО "Кызылжар су" и всем задействованным коммунальным службам.

Уважаемые жители города! Приношу свои извинения за временные неудобства!" - написал аким Петропавловска.

Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря в городе прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего была снижена подача воды. Это была не первая авария. Похожие проблемы уже возникали в начале ноября и декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001370-akim-petropavlovska-izvinilsya-pered-zhitelyami/