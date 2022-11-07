Казахстанка попала под суд из-за видео в TikTok

TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Таразе рассмотрели дело в отношении женщины по обвинению в клевете из-за видео в TikTok. В суде она свою вину полностью признала. Об этом сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда.

В ведомстве сообщили, что дело рассматривалось по ч.2 ст.73-3 КоАП РК (Клевета, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Суд установил, что женщина на своей странице в TikTok опубликовала видео "соседи-воры", в котором имелись сведения, порочащие честь и достоинство ее соседа.

В ходе заседания жительница Тараза вину полностью признала.

Потерпевший просил суд прекратить производство по делу в связи с примирением и заключением медиативного соглашения с соседкой.

В итоге женщину признали виновной, но освободили от административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995974-kazahstanka-popala-pod-sud-iz-za-video-v-tiktok/