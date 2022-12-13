И.о. акима Караганды предложил обсудить проблемы без матерных слов

Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

Исполняющий обязанности акима Караганды Мейрам Кожухов предложил жителям обсудить проблемы города. При этом попросил писать без матерных слов. Обращение чиновник опубликовал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые жители, в нашем городе есть очень много проблем по многим направлениям! Есть проблемы с "бородой", есть новые проблемы, решаемые и нерешаемые. Прошу вас высказаться по наболевшей проблеме, после мы составим определенный рейтинг, дадим ответ и сроки решения! Жду обратной связи! Пишите как есть, только без матерных слов", - обратился к горожанам и.о. акима Караганды.

Напомним, несколько дней назад бывший градоначальник Ермаганбет Булекпаев стал акимом Карагандинской области. После чего его заместителя по коммунальным вопросам Мейрама Кожухова назначили исполняющим обязанности акима Караганды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001337-io-akima-karagandy-predlozhil-obsudit-problemy-bez-maternyh-slov/