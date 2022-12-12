Рост зарплат казахстанцев на 2,3% ожидает правительство в 2023 году

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На расширенном заседании правительства с президентом премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте заработной платы и снижении безработицы в Казахстане в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Смаилова, в 2023 году правительство прогнозирует темпы роста экономики не менее 4%. Вырасти должны и зарплаты казахстанцев, однако ожидается, что рост будет небольшим.

"Реальный рост заработной платы населения, то есть с учетом инфляции, ожидается на уровне 2,3%. Безработица должна снизиться до 4,8%", — заявил премьер.

По словам Смаилов, правительство делает всю необходимую работу для реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева – в результате "экономика будет расти, а качество жизни людей повышаться".

Напомним, что сегодня Токаев попросил Смаилова честно ответить, сможет ли правительство выполнить его предвыборную программу, и можно ли с таким составом кабмина переходить в новый год.

Также Токаев заявил о трансформации Канцелярии премьер-министра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001181-rost-zarplat-kazahstantsev-na-23-ozhidaet-pravitelstvo-v-2023-godu/