Подачу горячей воды возобновили в Актау

Душ. Иллюстративное фото: pexels.com

Спустя неделю в Актау возобновили подачу горячей воды. При этом она поступает в дома жителей без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК", передает Lada.kz.

В пресс-службе предприятия рассказали, что сегодня подача горячего водоснабжения возобновлена в Актау.

"С нашей стороны ограничений нет. Акимат дал разрешение КСК и ОСИ на подключение горячей воды в квартирах горожан", - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

В ГКП "КЖСА" также отметили, что еще накануне всем обслуживающим компаниям было дано указание на подачу горячей воды в дома.

Напомним, проблемы с горячей водой в Актау стали наблюдаться 5 декабря. Жители начали жаловаться и на холод в квартирах. Аким Мангистауской области объявил выговоры чиновникам и руководству "МАЭК".

Также сообщалось, что горожане смогут полноценно пользоваться питьевой водой всего четыре часа в сутки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001166-podachu-goryachey-vody-vozobnovili-v-aktau/