Ногаев объявил выговоры из-за проблем с водой и отоплением в Актау

Нурлан Ногаев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам обеспечения Актау теплом и водой. На нем были объявлены выговоры чиновникам и руководству "МАЭК-Казатомпром". Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Аким Мангистауской области поручил принять срочные меры по стабилизации ситуации на "МАЭК-Казатомпром", где ранее снизили давление при подаче питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.

"Должен быть четкий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия "МАЭК". Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды.

Не нужно давать пустых обещаний, "сегодня дадим воду, завтра утром", лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов", - заявил Нурлан Ногаев.

Глава региона объявил выговоры своему первому заместителю Бекболу Орынбасарову, акиму Актау Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

Напомним, ранее стало известно, что проблемы с подачей горячей воды наблюдаются в Актау, горожане начали жаловаться на холод в квартирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000287-nogaev-obyavil-vygovory-iz-za-problem-s-vodoy-i-otopleniem-v-aktau/