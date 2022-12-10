Раковина. Иллюстративное фото: pexels.com

Всего четыре часа в сутки жители Актау смогут полноценно пользоваться питьевой водой. Расписание озвучили в городском акимате. Когда ситуация исправится, не сообщается. Информация размещена на официальной странице ведомства в Instagram.

"На данный момент акиматом было принято решение увеличить давление подачи воды на город от ЦУВС-3 с 07.00 до 09.00, а также с 19.00 до 21.00, в остальные часы во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды будет вынужденно снижено. Также в некоторых многоквартирных жилых домах Актау отключен горячий водозабор", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что предприятие продолжает накапливать необходимый объем воды в резервуарах.

"Горячее водоснабжение будет возобновлено после накопления достаточных уровней в резервуарах для стабильной работы технологического оборудования. Уважаемые горожане, ситуация находится на особом контроле акима Актау", - рассказали местные власти.

Сроки решения вопроса при этом не озвучиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау наблюдаются проблемы с подачей горячей воды. После этого аким Мангистауской области Нурлан Ногаев объявил выговоры чиновникам и руководству "МАЭК-Казатомпром".

Руководитель регионального управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Также стало известно, что теплосеть прорвало в Актау, часть города осталась без тепла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000963-vsego-chetyre-chasa-v-sutki-zhiteli-aktau-smogut-polnotsenno-polzovatsya-pitevoy-vodoy/