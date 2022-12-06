Проблемы с подачей горячей воды наблюдаются в Актау: горожане пожаловались на холод в квартирах

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау наблюдаются проблемы с подачей горячей воды. В департаменте по эксплуатации и ремонту ТОО "МАЭК-Казатомпром" сообщили, что горячая вода была отключена во избежание проблем с отоплением, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, горячую воду коммунальщики отключили, чтобы не допустить перебоев с отоплением.

Из шести установок в полной мере сейчас работают пять. По словам специалистов, им нужно время на ремонт. Однако в регионе температура воздуха днем опустилась до -12 градусов.

Жители города то и дело жалуются в КСК на нехватку тепла в квартирах, а теперь возникли перебои с горячей водой. Специалисты отметили, что ограничения продлятся несколько дней и просят горожан набраться терпения.

"У нас сейчас проходит ремонт одной из установок. И к этому еще параллельно похолодания пошли, температура ниже стала. Пошел большой водоразбор по отопительной системе. В связи с этим мы сделали такие ограничения по горячей воде именно.

Такие ситуации – они у нас повторяются, потому что, как говорится, все стареет. Но ремонт производим, стараемся выполнять их в срок и быстрее, то есть", – сказал директор департамента по эксплуатации и ремонту ТОО "МАЭК-Казатомпром" Аян Уйкекбаев.

Источник: КТК

Между тем аким Актау сообщил, что основная причина проблем с горячим водоснабжением связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО "МАЭК-Казатопром", передает Lada.kz.

"Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО "МАЭК-Казатопром". Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды.

Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время. Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!" – сказал глава города.

При этом генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром" Талгат Есентугелов заявил, что подача горячей воды будет возобновлена в Актау утром 6 декабря.

В свою очередь родители первоклассников средней школы №9 и мамы воспитанников некоторых детских садов возмутились отсутствием отопления в учреждениях.

В акимате сообщили, что уроки сократят.

"В организациях образования по Актау в связи с неблагоприятными погодными условиями в учебных кабинетах наблюдается низкая температура, что связано со снижением давления.

Для того, чтобы не прерывать учебный процесс, совместно с попечительским советом организации образования согласовано сокращение уроков до 30 минут. Уважаемые родители и жители города, просим вас потеплее одевать детей, ведь самое главное их здоровье", – прокомментировали в отделе образования Актау.

По данным с сайта "Казгидромет", в Актау сегодня, 6 декабря, днем ожидается -1… -3 градуса, скорость ветра составит 7-12 м/с.

Ранее в Павлодарской области родители малышей пожаловались на слабое отопление в здании учреждения. По их словам, данная проблема наблюдается в детском саду уже не первый год.

Также в ноябре из-за сильного мороза на ТЭЦ в Усть-Каменогорске произошел сбой оборудования. Жители города пожаловались в соцсетях на снижение температур в батареях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000269-zhiteli-aktau-pozhalovalis-na-holod-v-kvartirah/