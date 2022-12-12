Токаев: Следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании согласился, что в словах казахстанцев, недовольных работой правительства и акимов, есть правда – при этом он констатировал, что качество жизни в стране падает, передает корреспондент NUR.KZ.

"Граждане выказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях. И в их словах есть правда. К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения.

Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии.

Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня президент поручил правительству передать часть своих функций другим госорганам. Он также анонсировал свой указ по заемщикам с просроченными кредитами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001154-kachestvo-zhizni-v-kazahstane-padaet-zayavil-tokaev/