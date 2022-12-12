Каких перемен ждать сельчанам, рассказал Токаев

Дома в селе Алмалы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства рассказал, каких перемен ожидать сельчанам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

Глава государства отметил, что ожидаются изменения в социальной сфере в сельской местности.

"Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены порядка 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге", - отметил президент.

В целом, по его словам, регионы остро нуждаются в решении инфраструктурных проблем.

"Нехватка жилья, высокий износ систем тепло-, энерго- и водоснабжения, некачественные дороги - эти проблемы известны всем. Сегодня здесь присутствуют акимы регионов, включая вновь назначенных.

Вам оказано большое доверие и предоставлена уникальная возможность преобразовать вверенные области и города в "сильные регионы" с высоким качеством жизни. Нужно работать усердно", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Президент заявлял, что реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет.

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001139-kakih-peremen-zhdat-selchanam-rasskazal-tokaev/