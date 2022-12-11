Какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Лес. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на воскресенье, 11 декабря. Осадков в Астане, Алматы и Шымкенте не ожидается. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане метеорологи обещают погоду без осадков, температура воздуха ожидается в пределах -12… -14 градусов. Скорость ветра составит ночью 3-8 метров в секунду, а днем – 9-14 метров в секунду.

В Алматы в воскресенье осадков также не ожидается. Температура воздуха днем составит -6…-8 градусов. Скорость ветра будет 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте температура воздуха сохранится на отметке -1… - 3 градуса. Однако скорость ветра увеличится до 5-10 метров в секунду.

Напомним, синоптики рассказали, что в выходные на большей части страны будет неустойчивый характер погоды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001003-moroz-i-usilenie-vetra-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/