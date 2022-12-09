Морозы до 26 градусов: какая погода ожидает казахстанцев в выходные

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане. В выходные на большей части страны будет неустойчивый характер погоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Это будет связано с прохождением атмосферных фронтов. В ряде регионов ожидается снег.

На западе, юге и в центре страны погода 10-12 декабря будет преимущественно без осадков. На северо-западе, севере и востоке республики ожидается усиление ветра с метелью, а на юге и юго-востоке - туман.

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:

на западе - от -7...-20°С до -5...-15°С;

на северо-западе - от -18...-30°С до -12...-22°С;

на севере - от -17...-30°С до -10...-26°С;

в центре - от -20...-30°С до -18...-28°С;

на востоке страны - от -15...-35°С до -12...-25°С;

на юге - от -10...-30°С до -7...-20°С;

на юго-востоке республики основной фон температуры ночью составит -12...-25°С.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000872-morozy-do-26-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstantsev-v-vyhodnye/