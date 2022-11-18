Деньги за просмотр видео в TikTok: новый вид мошенничества распространился в Казнете

TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мессенджерах распространяется информация о том, что, просматривая видео в TikTok, казахстанцы смогут получать каждый день от 20 до 50 тыс. тенге. Но это неправда, передает Stopfake.kz.

Казахстанцам приходят сообщения якобы от имени менеджера по подбору персонала TikTok. Однако, как сообщили фактчекеры, компания, которой принадлежит соцсеть, не нанимает сотрудников через рассылку в мессенджерах. Актуальные вакансии компании размещены на их странице в LinkedIn, и в них нет вакансии, которая подразумевала бы только просмотр видеороликов.

Кроме того, на официальном сайте соцсети также есть информация о том, кто и каким образом может монетизировать свой аккаунт. Получать деньги могут пользователи, которые создают интересные ролики, а зрители могут отправить авторам контента чаевые. При этом в инструкции не упоминается, что пользователи могут получить оплату за просмотр видео.

Фактчекеры отмечают, что подобные рассылки являются очередным видом онлайн-мошенничества, и призывают не доверять им. Пользователи после регистрации якобы начинают получать деньги за просмотр видео, а затем, когда у них скопилась приличная сумма денег, им предлагают вывести средства. Но для этого пользователям нужно оплатить комиссию и предоставить данные банковской карты, после чего мошенники получают доступ к их банковским счетам.

Скриншот из мессенджера. Фото: stopfake.kz

Ранее Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупредили о появлении мошеннических сайтов, которые рекламируют инвестиции в проект "Цифровой тенге".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1997816-dengi-za-prosmotr-video-v-tiktok-novyy-vid-moshennichestva-rasprostranilsya-v-kaznete/