Фейк о новом указе Токаева появился в Казнете

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Неизвестные распространили в Сети информацию, что президент Казахстана якобы подписал указ о выплате 55 тыс. тенге пенсионерам. Однако фактчекеры выяснили, что данные не соответствуют действительности.

Как сообщает портал Stopfake.kz, в распространенном сообщении об "указе" президента говорится, что с 1 мая 2022 года якобы вырос размер прожиточного минимума и месячного расчетного показателя, в связи с этим пенсии увеличатся на сумму до 55 тысяч тенге. На самом деле эта информация искажена.

В этом году в Казахстане действительно вырос МРП - с 1 апреля он составляет 3 148 тенге. В связи с ростом МРП вырос и минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - до 20 191 тенге, а минимальный размер пенсии - до 48 038 тенге.

С апреля эти показатели не менялись.

Кроме того, как выяснили фактчекеры, информации о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ об увеличении МРП, нет на официальном сайте президента. А новости о выплатах 55 тысяч тенге пенсионерам нет на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Таким образом, распространяемое сообщение – фейк", - пришли к выводу эксперты.

Отметим, ранее в Сети мошенники распространили фейковое интервью Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977512-feyk-o-novom-ukaze-tokaeva-poyavilsya-v-kaznete/