Временное здание акимата отдадут депутатам в Алматы

Акимат Алмалинского района. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Здание, где временно располагается акимат Алматы, будет передано маслихату города. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на внеочередной XXXI сессии маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.

"В следующем году предполагается проведение капитального ремонта здания, находящегося на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке Би, где сейчас временно располагается акимат города Алматы.

В этой связи мной принято решение передать после реконструкции весной следующего года данный объект маслихату города Алматы для его постоянной дислокации", — рассказал Досаев.

Ранее в здании располагался акимат Алмалинского района, но после пожара, произошедшего в городском акимате во время январских событий, это помещение заняли профильные управления.

Напомним, в июле аким Алматы говорил, что здание будет восстановлено до Наурыза 2023 года. Сообщалось, что реконструкция здания городского акимата составит 17 млрд тенге, внутренняя часть и фасад будут максимально сохранены в прежнем виде.

Все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000857-vremennoe-zdanie-akimata-otdadut-deputatam-v-almaty/