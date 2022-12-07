Как искали найденную накануне 9-летнюю девочку в Алматы, рассказали в полиции
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Полицейские Алматы рассказали, как искали девятилетнюю девочку, о пропаже которой сообщили ее родные утром 6 декабря, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Напомним, девятилетняя Айша Тимур вышла из дома в 07:40 в школу, которая расположена в Турксибском районе Алматы. А сообщение о ее пропаже поступило в полицию города в этот же день примерно в 09:00.
"Около 9 часов (утра - прим. ред.) к нам поступило сообщение о пропаже девочки – Айши, 9 лет. Приметы: розовая куртка, синяя шапка, красный рюкзак, черные ботинки. Мы проследовали по адресу. Информация подтвердилась", — говорит инспектор полка патрульной полиции Управления местной полицейской службы Алмас Куракбаев.
В поисках был задействован личный состав УП Турксибского района, а также гарнизон Алматы и волонтеры.
"Наша смена завершилась в 16 часов. Но поскольку дневные поиски результатов не дали, мы с коллегами остались на службе и продолжили искать ребенка. Я отец троих детей. Одна из моих дочерей – ровесница Айши. Я сильно переживал за судьбу Айши. Впрочем, весь гарнизон, все жители города Алматы переживали за девочку", — говорит Куракбаев.
В этот же день вечером стало известно, что ребенка нашли живым и невредимым.
По словам Куракбаева, благодаря системам видеонаблюдения удалось установить, что Айша села в троллейбус.
"У диспетчера троллейбусного парка мы уточнили номер водителя, созвонились - она подтвердила, что Айша находится у нее на борту. Об этом мы сразу же доложили дежурному ЦОУ. Троллейбус вместе с волонтерами мы догнали на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар Жырау. Айша была внутри. Я поднял ее на руки, посадил в патрульную машину, передал родителям. Слава Богу, она нашлась", — подытожил лейтенант Куракбаев.
На сайте EGov.kz подробно описывается, какие действия следует предпринять при пропаже человека.
Первым делом в такой ситуации нужно позвонить на номер "102" или сообщить об этом лично в ближайшем отделении полиции.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время рекомендуется начать проводить собственное мини-расследование. Например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000586-kak-iskali-naydennuyu-nakanune-9-letnyuyu-devochku-v-almaty-rasskazali-v-politsii/