Девятилетняя девочка пропала в Алматы

Айша Тимур. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка Алматы распространили информацию о розыске 9-летней девочки, которая утром ушла в школу и не вернулась, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Разыскивается 9-летняя Айша Тимур, которая сегодня в 07:40 вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу, расположенную в Турксибском районе Алматы.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, волосы темные. Айша была одета в розовую куртку, школьную юбку, черные сапоги и синюю шапку. Также у девочки был рюкзак красного цвета.

Выше можно увидеть фото самой школьницы.

"Полиция города Алматы призывает всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, либо другая информация о девочке, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-54-02; 8-702-730-07-08 или 102", — говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000362-devyatiletnyaya-devochka-propala-v-almaty/