Пропавшую девочку нашли в Алматы

Найденная девочка и полицейские. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня полиция Алматы распространила сообщение о девятилетней девочке, которая утром ушла в школу и не вернулась. Сейчас стало известно, что ребенок был найден живым и невредимым. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что Айша Тимур была найдена. Благодаря содействию волонтеров девятилетняя школьница, пропавшая без вести сегодня утром, найдена живой и невредимой.

"Девочку нашли в троллейбусе. Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте. Другие обстоятельства мы обязательно установим. Самое главное – с ребенком все в порядке. Патрульными полицейскими она передана родителям.

В свою очередь, полиция города Алматы выражает огромную благодарность неравнодушным гражданам за посильную помощь в поиске девочки", – рассказала начальник ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Жанна Шонжанова.

Ранее сообщалось, что девятилетняя Айша Тимур сегодня в 07:40 вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу и не вернулась.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте eGov.kz.

Первый признак пропажи – исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время — не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте и т.п.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Как подчеркивают специалисты, ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000409-propavshuyu-devochku-nashli-v-almaty/