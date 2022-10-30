Жителей Алматы, Астаны и Актау призвали меньше проводить время на улице
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Синоптики призвали жителей Астаны, Алматы и Актау по возможности меньше находиться на улице 30 и 31 октября из-за неблагоприятных метеорологических условий, предупреждение метеорологов опубликовано на сайте "Казгидромет".
Сегодня и завтра в Астане, Алматы и Актау синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха.
"Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере", - говорится в сообщении "Казгидромета".
В связи с этим специалисты призвали жителей этих городов сократить время пребывания на улице и отказаться от длительных прогулок.
"Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", - предупредили специалисты.
Синоптики также рекомендовали людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе иметь при себе необходимые лекарства, а также ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Алматы временами ожидается дождь, температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. В Астане пройдет снег с дождем, температура воздуха днем составит 2-4 градуса тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994923-zhiteley-almaty-astany-i-aktau-prizvali-menshe-provodit-vremya-na-ulitse/