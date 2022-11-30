Депутат: Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе

Закиржан Кузиев. Фото: Сайлау Майлыбаев

Депутат Закиржан Кузиев адресовал запрос министрам индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, а также акиматам Алматы и Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращаясь с депутатским запросом, Кузиев сказал, что Казахстан занимает 20-е место из 221 страны по выбросу углекислого газа в окружающую среду. А на душу населения находится в первой десятке.

"В Алматы ежедневно курсирует более 700 000 автомобилей. По данным Бюро национальной статистики, в городе официально зарегистрировано 508 000 автомобилей, за его пределами около 250 000 автомобилей въезжают из близлежащих районов и сел. Это сведения, которые не меняются на протяжении последних 10-15 лет. В Алматы в будние дни буквально шагу негде ступить из-за большого количества автотранспорта. Поскольку многие приезжают работать, весь день проезжая часть превращается в парковку, что затрудняет движение автотранспорта", – отметил Закиржан Кузиев.

По его словам, по сей день остается нерешенным вопрос пробок по направлению Кунаев, Талгар, верхний и нижний Каскелен во время утреннего и вечернего "часов-пик".

"Выхлопные газы автотранспорта являются основной причиной загрязнения алматинского воздуха. Урбанисты бьют тревогу, что город не может принимать 700 тысяч автомобилей в сутки.

Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около 1 миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры и рынка труда города. Алматы занимает 5-е место среди 100 городов мира с плохой экологией. В прошлом году "Казгидромет" установил, что в Алматы предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышает в 367 раз", – подчеркнул он.

Депутат добавил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев, посетивший 16 ноября текущего года город Алматы с рабочим визитом, с досадой отметил проблемы транспортной инфраструктуры и экологии города. Президент акцентировал внимание на вопросах использования современного общественного транспорта, направленного на улучшение качества жизни населения, в том числе метро, LRT, BRT и запуск электропоезда сообщением Каскелен, Кунаев, Талгар.

Здесь, по его словам, возникают ряд вопросов.

"Первое. Почему за эти тридцать лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и акимат города Алматы не смогли решить этот вопрос? Теперь же, какие конкретно имеются планы по поручениям, данным Президентом? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы?

Второе. В Алматы концентрация загрязнения достигла 500 микрограммов на кубический метр. В 15 раз выше стандарта Всемирной организации здравоохранения. Она встречается в бензоле, алкилбензоле, фенолах и бензине автомобилей. В городе объем загрязняющих отходов, распространяемых в окружающую среду, не ниже 135 тыс. тонн в год. Население хочет знать, какие конкретно меры предпримет Министерство экологии, геологии и природных ресурсов дабы предотвратить эту катастрофу.

Третье. Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. Экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Мы считаем, что информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде.

Четвертое. Сегодня на территории города 3000 домов не газифицированы. Помимо этого, в сторону Каскелена, Талгара очень много домов, которые топят печь. Если ветер дует с этого направления, дым распространяется по Алматы. Стоимость газификации пригородных сел высокая. Средняя цена для потребителя 350 – 500 тысяч тенге. В этой связи, какую именно помощь может оказать акимат Алматинской области потребителям?" – сказал Кузиев.

В завершении Кузиев обратился к акиму Алматы Ерболату Досаеву.

"Уважаемый господин Ерболат Аскарбекович! Буквально вчера глава государства Токаев заявил: "Алматы – деловой, духовный, научный и туристический центр нашей страны. Поэтому мною уделяется большое внимание вопросам развития города и комфортности проживания в нем.

Доказано, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт, который рассеивают 65 процентов вредных веществ, содержащихся в атмосфере. Проблему вредных отходов, поступающих от автомобилей, нужно решать незамедлительно. Следует признать, что и экологический мониторинг, проводимый в Казахстане с выделением огромных средств, и посты экологического контроля, строящиеся за счет бюджета, количество которых сейчас в Алматы достигло 19, и штрафы, налагаемые на водителей, не решают проблему. Считаем, что теперь нужны новые инициативы и системная работа.

Кто мешает нам создать и запустить скоростные поезда, как в соседнем Узбекистане, России и Китае? Такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час, преодолевают четыреста километров за 2 часа. Скоростной поезд по маршруту Пекин-Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва-Санкт-Петербург – со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы-Кунаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит 2 часа. А на машине можно доехать за 30-40 минут. Делайте из этого выводы сами", – добавил депутат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999581-nuzhny-novye-initsiativy-i-sistemnaya-rabota-deputat-o-borbe-s-zagryazneniem-vozduha-v-almaty/