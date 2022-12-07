Спасшего двух тонущих детей в Атырау мальчика наградили медалью

Динмухаммед Жанбырбай. Фото: пресс-служба МЧС РК

Мальчика Динмухаммеда Жанбырбая, спасшего двух детей, провалившихся под лед в Атырауской области, приказом министра по ЧС Юрия Ильина наградили медалью МЧС РК "Суда батқандарды құтқарғаны үшін" за смелость, отвагу и самоотверженность, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Глава МЧС выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим.

Ведомственную награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев.

"Благодаря быстрым действиям Динмухаммеда предотвращена трагедия на воде и спасена человеческая жизнь", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 3 декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лед треснул, и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем происшествия и бросился на помощь.

5 декабря представители Департамента полиции Атырауской области наградили мальчика благодарственным письмом от имени начальника Департамента.

Между тем на официальном сайте ДЧС Атырауской области сообщается, что одной из серьезных проблем на сегодня является нарушение правил ходьбы по льду. В связи с этим необходимо соблюдать основные правила безопасности. В частности:

не находиться на льду группой;

не выходить на лед в плохую погоду и в темное время суток;

избегать трещин и щелей;

не позволять детям играть на льду и не оставлять их без присмотра на льду без присмотра родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000525-spasshego-dvuh-tonuschih-detey-v-atyrau-malchika-nagradili-medalyu/