Восьмилетний мальчик спас двоих детей, провалившихся под лед, в Атырау

Лед на озере. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау двое детей играли на льду, который внезапно треснул. Они оказались в воде. На помощь тонущим ребятам пришел маленький мальчик, оказавшийся неподалеку, передает портал "Мой город".

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области изданию сообщили, что вчера, 3 декабря, двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лед треснул и дети оказались в воде.

Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем происшествия и бросился на помощь.

"Когда я увидел тонущих детей, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби во льду и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог", – сказал маленький спасатель.

Прибывшие на место полицейские оказали детям помощь и передали их родителям. Стражи порядка напомнили, что передвигаться по тонкому льду опасно.

Подчеркнем, что, как сообщается на официальном сайте ДЧС Атырауской области, одна из самых серьезных проблем на сегодняшний день – это нарушение правил ходьбы по льду. В связи с этим важно строго соблюдать основные правила безопасности В частности:

не находиться на льду группой;

не выходить на лед в плохую погоду и в темное время суток;

избегать трещин и щелей;

не позволять детям играть на льду и не оставлять их без присмотра на льду без присмотра родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2000076-vosmiletniy-malchik-spas-dvoih-detey-provalivshihsya-pod-led-v-atyrau-video/