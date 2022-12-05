Восьмилетнего мальчика, спасшего двоих детей, наградили в Атырау

Динмухаммед Жанбырбай. Фото: polisia.kz

3 декабря в Атырау двое детей чуть не утонули, провалившись под лед. Их спас восьмилетний мальчик, оказавшийся рядом. Сегодня героя наградили представители Департамента полиции Атырауской области, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В субботу, 3 декабря, двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лед треснул и дети оказались в воде. Тогда восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай, ставший очевидцем происшествия, бросился на помощь и вытащил детей.

Представители полиции отметили, что смелый поступок Динмухаммеда вызвал восхищение у многих казахстанцев, так как, несмотря на столь юный возраст, мальчик пришел на помощь детям старше его.

Сегодня начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил его благодарственным письмом от имени начальника Департамента.

"Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гордимся им. Отдельная благодарность родителям мальчика. Можно с уверенностью сказать, что Динмухаммед является примером для своих сверстников, поскольку поражены героизмом ребенка были не только казахстанцы, но и соседние страны. Нас радует, что в Атырау есть такой юный герой", – сказал Бигамбаев.

Сообщается, что Динмухаммед – второй ребенок в семье, у него есть сестра и младший брат. Родители удивились, узнав о героическом поступке сына. В тот день отец предупредил сына, чтобы он не ходил к реке, поэтому мальчик не спешил выходить на лед, следуя за детьми. Но не колеблясь, пришел на помощь к детям.

"Знаю, что помог своим друзьям. Они сказали спасибо, а потом пришли шестеро полицейских. Я думал, что отец будет меня ругать, потому что он предупреждал не ходить к реке, но он не ругал. Мои одноклассники все говорили, что я молодец", – рассказал сам Динмухаммед Жанбырбай.

На официальном сайте ДЧС Атырауской области, приводятся основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь на льду:

не находиться на льду группой;

не выходить на лед в плохую погоду и в темное время суток;

избегать трещин и щелей;

не позволять детям играть на льду и не оставлять их без присмотра на льду без присмотра родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2000226-vosmiletnego-malchika-spasshego-dvoih-detey-nagradili-v-atyrau/