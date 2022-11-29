Сбой в работе оборудования произошел на ТЭЦ в Усть-Каменогорске

Обогреватель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за сильного мороза на ТЭЦ в Усть-Каменогорске произошел сбой оборудования. Жители города в соцсетях жалуются на снижение температур в батареях, сообщает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, в некоторых районах Усть-Каменогорска столбики термометров опустились до минус 40. Из-за мороза произошел сбой на городской ТЭЦ. Школьников пришлось перевести на дистанционное обучение.

Отразились холода и на движении общественного транспорта в городе: у автобусов замерзают топливная система и пневмоподвески – оттого на линию сегодня вышло всего 60 процентов машин. В итоге люди были вынуждены подолгу ждать транспорт на остановках.

Водители общественного транспорта пытаются устранить проблемы самостоятельно.

"Команды им (водителям - прим. ред.) никакой, в принципе, со стороны руководства не было. Водители сами проявляют такую гражданскую позицию. Стараются как-то улучшить ситуацию. Впоследствии, вот, два водителя обратились в медпункт с обморожением пальцев", — говорит директор Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска Нурсултан Карибеков.

Волонтеры угощают горожан на остановках горячим чаем, а также помогают коммунальщикам, убирающим снег.

Представители службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы тоже присоединились к акции. Они раздают горожанам горячие угощения, баурсаки, и развозят людей по домам.

Тем временем мороз в Восточном Казахстане в последние несколько дней только усиливается.

На ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за сбоя в работе датчиков отключился котел №15. Через полтора часа его подключили обратно.

Тем не менее наблюдаются сложности с циркуляцией сетевой воды - из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. Это повлияло уже на снижение температур в батареях горожан.

Сообщается, что на станции увеличили количество ремонтных бригад. Функционируют 7 котлов и 6 турбоагрегатов.

"Также для увеличения температуры сетевой воды была снижена генерация станции. В самое ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети", — сказал старший дежурный инженер ТЭЦ Усть-Каменогорска Евгений Васильев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999299-sboy-v-rabote-oborudovaniya-proizoshel-na-tets-v-ust-kamenogorske/