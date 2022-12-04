Сильный снег и метель: жителей нескольких регионов Казахстана предупредили о непогоде

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

На понедельник, 5 декабря, в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Жителей предупредили о сильном снеге и низовой метели. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

5 декабря ночью на севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Отмечается, что ночью и утром на севере и востоке региона, а также в городе Петропавловске будет туман.

Также завтра ночью на большей части Костанайской области ожидается снег. При этом ночью на западе, севере и востоке, а днем на юге региона – низовая метель. Ветер на севере и западе будет достигать 15-20 м/с.

По данным метеорологов, в понедельник ночью и утром в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных и предгорных районах региона – туман, гололед, на горных перевалах – метель. Ветер северо-западный, на горных перевалах его сила будет достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте 5 декабря временами ожидается туман.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112". Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000083-silnyy-sneg-i-metel-zhiteley-neskolkih-regionov-kazahstana-predupredili-o-nepogode/