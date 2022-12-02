Астанчанка добилась выплаты детского пособия через 1,5 года после рождения ребенка

Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

Административный суд города Астаны обязал Государственный фонд социального страхования РК назначить и выплатить астанчанке социальное пособие, которе она не смогла получить, так как ждала свидетельство о рождении ребенка 1,5 года. Об этом сообщается на сайте столичного суда.

Согласно материалам дела, женщина обратилась в Государственный фонд социального страхования с просьбой назначить выплаты по уходу за ребенком. Однако фонд отказал в назначении выплат в связи с истечением срока обращения за назначением социального пособия. Тогда астанчанка обратилась в суд.

В суде установили, что ребенок женщины зарегистрирован в книге регистрации актов о рождении, а мать получила свидетельство о рождении лишь спустя 1,5 года в связи с судебными тяжбами.

"Истец А. не превысила срок 12 месяцев, так как регистрация рождения ребенка отделом РАГС была произведена 28 декабря 2020 года не по вине заявителя. Без свидетельства о рождении заявитель не смогла бы подать заявление на пособие. Несвоевременная регистрация акта о рождении ребенка и незаконные действия отдела РАГС подтверждены судебными актами", – говорится в сообщении.

В результате суд обязал фонд назначить и выплатить женщине социальное пособие. Фонд согласился с решением суда и не стал его обжаловать.

Сегодня стало известно, что в Казахстане размеры пенсий, пособий и минимальной зарплаты вырастут с 2023 года.

Также, как ранее мы писали, заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами можно подать через портал Электронного правительства. До августа текущего года такие заявления принимались только в бумажном виде.

Какие еще пособия и соцвыплаты казахстанцы могут оформить онлайн, читайте здесь.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999958-astanchanka-dobilas-vyplaty-detskogo-posobiya-cherez-15-goda-posle-rozhdeniya-rebenka/