Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в первый день зимы

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В первый день зимы во всех трех казахстанских мегаполисах ожидаются осадки в виде снега. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет идти снег, температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду.

Жителей Астаны также сегодня ждет выпадение снега, однако в столице будет значительно холоднее - здесь столбики термометров опустятся до -15...-17 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Осадки ожидаются и в Шымкенте - здесь также будет идти снег, температура воздуха опустится до 0...-2 градусов. В третьем мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999664-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-zimy/