Снег и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана - ожидаются осадки и сильный ветер, сообщается на официальном сайте РГП "Казгдиромет".

1 декабря в южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области 15-20 м/с.

Завтра днем в горных районах Алматинской области пообещали сильный снег. На большей части области ожидаются гололед, в центре и в горных, предгорных районах туман. Ветер западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области в первый день зимы возможен снег, низовая метель.

1 декабря на большей части Карагандинской области ожидаются снег и низовая метель.

Ночью в горных районах Туркестанской области синоптики пообещали сильный снег. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман и гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью на севере области - туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге и в центре Абайской области вероятна низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 м/с.

1 декабря в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, в горных районах будет туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра на юге Павлодарской области прогнозируют сильный ветер до 15-20 м/с.

Напомним, дороги на БАО и Шымбулак перекрыли в Алматы - возможен сход снежных лавин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999647-sneg-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/