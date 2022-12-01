Отключение интернета в Астане во время митинга объяснил Мусин

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр цифровизации Багдат Мусин в кулуарах сената рассказал, почему в субботу, 26 ноября, во время незаконного митинга в Астане не работали мобильная связь и интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все операторы сегодня по закону обязаны предоставлять услуги интернета через так называемые интернет-шлюзы, то есть точки обмена трафиком. Эти все устройства - точки обмена трафиком - это ответственность ГТС (АО "Государственная техническая служба" - прим.ред.). И вот если с этим интернет-шлюзом что-то случилось, соответственно, передача трафика будет страдать или вообще может быть отключена. Поэтому тут не зависит от оператора. Тут зависело, наверное, от устройства, установленного ГТС", - пояснил министр.

Он добавил, что опирается на ту информацию, которая была предоставлена ранее Государственной технической службой.

"Как эксперт, я считаю, что можно было установить бесперебойное питание, чтобы автоматическое переподключение было. ГТС уже запланировала необходимые работы, чтобы в следующие разы переподключение на другие источники бесперебойного питания происходило моментально и это не занимало какое-то длительное время", - резюмировал глава МЦРИАП.

Напомним, как ранее сообщили в полиции Астаны, 26 ноября в одном из ночных клубов города было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В итоге он призвал собравшихся к незаконному шествию.

Позже организатора незаконного митинга привлекли к ответственности - его арестовали на 15 суток.

Астанчане жаловались, что во время митинга в городе перестал работать интернет. В ГТС тогда сообщали, что неполадки с Сетью не связаны с митингом - на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в Астане и Акмолинской области, по данным ведомства, случилась авария.

В МВД также опровергли связь между митингом и отключением интернета в столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999727-otklyuchenie-internet-v-astane-vo-vremya-mitinga-obyasnil-musin/