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В МВД отвергли связь между митингом и отключением интернета в Астане

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Провода в роутере
Подключение к сети. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о митинге, состоявшемся в минувшую субботу в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что задержано и привлечено к административной ответственности 18 человек.

"Порядка 300 человек было на мероприятии. После 1,5 часов прозвучал призыв пойти в сторону Акорды. Они вышли. Практически там были все признаки митинга, потому что был рупор, обращения, призывы и все остальное. Они пошли в сторону Акорды.

Мы вынуждены были пресечь. Организатор - Абиев (Марат Абиев, казахстанский бизнесмен - прим. ред.), задержали, он подвергнут административному аресту на 15 суток. Мы не стали ждать, чего они будут требовать, потому что незаконное шествие само по себе составляет состав административного правонарушения. Сейчас мы занимаемся, выясняем", добавил он.

По его словам, среди участников митинга были жители Астаны и других регионов страны.

При этом он заявил, что отключение интернета не связано с этим событием.

"Никакого отношения к этому не имеет. В принципе это не моя тема. Это все было локализовано буквально в течение 20-30 минут", — заявил спикер.

Он также опроверг информацию о том, что призывы к участию в митингах якобы связаны с семьей Назарбаева.

"Нет, не правда", — резюмировал Игорь Лепеха.

Ранее столичные полицейские прокомментировали незаконный митинг в Астане. По их словам, 26 ноября в одном из ночных клубов города было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В итоге он призвал собравшихся к незаконному шествию.

Позже стало известно, что организатора обвинили в несанкционированном проведении митинга и в неповиновении требованиям полицейских. С санкции суда он был арестован на 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999544-v-mvd-otvergli-svyaz-mezhdu-mitingom-i-otklyucheniem-interneta-v-astane/

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