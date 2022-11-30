В МВД отвергли связь между митингом и отключением интернета в Астане

Подключение к сети. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о митинге, состоявшемся в минувшую субботу в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что задержано и привлечено к административной ответственности 18 человек.

"Порядка 300 человек было на мероприятии. После 1,5 часов прозвучал призыв пойти в сторону Акорды. Они вышли. Практически там были все признаки митинга, потому что был рупор, обращения, призывы и все остальное. Они пошли в сторону Акорды.

Мы вынуждены были пресечь. Организатор - Абиев (Марат Абиев, казахстанский бизнесмен - прим. ред.), задержали, он подвергнут административному аресту на 15 суток. Мы не стали ждать, чего они будут требовать, потому что незаконное шествие само по себе составляет состав административного правонарушения. Сейчас мы занимаемся, выясняем", — добавил он.

По его словам, среди участников митинга были жители Астаны и других регионов страны.

При этом он заявил, что отключение интернета не связано с этим событием.

"Никакого отношения к этому не имеет. В принципе это не моя тема. Это все было локализовано буквально в течение 20-30 минут", — заявил спикер.

Он также опроверг информацию о том, что призывы к участию в митингах якобы связаны с семьей Назарбаева.

"Нет, не правда", — резюмировал Игорь Лепеха.

Ранее столичные полицейские прокомментировали незаконный митинг в Астане. По их словам, 26 ноября в одном из ночных клубов города было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В итоге он призвал собравшихся к незаконному шествию.

Позже стало известно, что организатора обвинили в несанкционированном проведении митинга и в неповиновении требованиям полицейских. С санкции суда он был арестован на 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999544-v-mvd-otvergli-svyaz-mezhdu-mitingom-i-otklyucheniem-interneta-v-astane/