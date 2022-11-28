15 суток ареста назначил суд организатору незаконного митинга в Астане

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

26 ноября в столице проходил незаконный митинг. Организатора обвинили в несанкционированном проведении митинга и в неповиновении требованиям полицейских. С санкции суда он был арестован на 15 суток, сообщается на официальном сайте суда города Астаны.

27 ноября 2022 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел два дела в отношении Абиева М.

Его обвиняли в:

организации и проведении несанкционированного митинга в нарушение порядка проведения мирных собраний ( часть 7 статьи 488 КоАП );

); неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 667 КоАП).

Как следует из материалов дела, 26 ноября Абиев без получения разрешения местного исполнительного органа города Астаны организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

По его словам, он решил организовать мирный митинг, чтобы обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства.

"Утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал", – говорится в сообщении суда.

Подчеркивается, что в соответствии с нормами законодательства РК, уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором местному исполнительному органу, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

"По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал. Таким образом, Абиевым нарушен установленный порядок организации и проведения мирных собраний.

По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требование сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии", – объяснили представители суда.

При этом, вина Абиева была установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об адмправонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

Таким образом, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны признал Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил наложил взыскание в виде административного ареста на 15 суток.

Постановления пока не вступили в законную силу.

Добавим, что согласно части 7 статьи 488 КоАП РК организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов и так далее, проводимых в нарушение порядка, установленного законом РК о порядке проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, наказываются штрафом в размере 15 МРП (45 945 тенге) либо административным арестом на срок до 15 суток.

Кроме того, как установлено частью 1 статьи 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию правоохранителей в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее полицейские прокомментировали незаконный митинг в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999254-15-sutok-aresta-naznachil-sud-organizatoru-nezakonnogo-mitinga-v-astane/