Дороги на БАО и Шымбулак перекрыли в Алматы

Горы. Иллюстративное фото: pexels.com

В горах Алматы появилась опасность схода лавин. Дороги на БАО и Шымбулак были временно перекрыты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

"В целях обеспечения безопасности дороги на БАО (Большое алматинское озеро – прим. ред.) и Шымбулак в настоящее время закрыты. Выставлены блокпосты", – говорится в сообщении.

Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение об опасности схода лавин.

Департамент по ЧС города Алматы сообщал, что 29-30 ноября (вторник-среда) в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки возможен сход снежных лавин.

"Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" – добавили в Департаменте по ЧС Алматы.

В ведомстве подчеркнули, что в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или о сильном ветре, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Если вы уже в горах, важно быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин, предупреждают спасатели.

"Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – вы можете не найти обратный маршрут", – подчеркнули специалисты.

Отмечается, что при походе в горы в рюкзаках всегда должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, навигаторы GPS.

Кроме того, ни в коем случае нельзя ходить в горы в одиночку, а также крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о запланированном горном маршруте и возможном местонахождении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999602-dorogi-na-bao-i-shymbulak-perekryli-v-almaty/