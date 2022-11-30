Снег с дождем и сильный ветер обещают синоптики в мегаполисах Казахстана

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 30 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается снег с дождем, астанчан предупреждают о морозе. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются осадки - снег с дождем. При этом термометры покажут +2...+4 градуса, а скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

Почти такая же погода ждет и жителей Шымкента - в третьем мегаполисе также прогнозируют снег с дождем и плюсовую температуру до +4...+6 градусов. Но горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Между тем в Астане осадков не ожидается, температура воздуха здесь опустится до -11...-13 градусов. В столице также ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999486-sneg-s-dozhdem-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/