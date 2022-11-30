Снег, морозы и метели: каким будет начало зимы в Казахстане

Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в первые дни зимы в Казахстане. Прогноз на 1-3 декабря представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты, со смещением очередного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем на западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков.

Согласно прогнозам, в центре, на юге и юго-востоке страны выход Южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега:

1 декабря – в горных районах юга и юго-востока,

2 декабря – на востоке.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман, гололед; на востоке и в центре – метель.

Понижение температуры воздуха ожидается:

ночью на западе страны – от 2-16 до 5-18 мороза;

на северо-западе – от 7-27 до 14-30 мороза;

в северных регионах – от 15-28 до 22-32 мороза;

в центре страны – от 5-20 до 13-30 мороза;

на востоке республики – от 15-35 до 22-37 мороза, на юге от 3-12 до 8-17 мороза;

на юго-востоке – от 1-22 до 8-28 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999536-sneg-morozy-i-meteli-kakim-budet-nachalo-zimy-v-kazahstane/