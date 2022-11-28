Дождь, морозы и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте в понедельник, 28 ноября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

Как обещают синоптики, в Алматы сегодня осадков не будет. Столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане вновь ожидаются морозы - в понедельник температура воздуха опустится до -16...-18 градусов. Осадки в столице не прогнозируют, но астанчан предупреждают об усилении ветра до 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Жителей Шымкента между тем предупреждают о дожде и плюсовой температуре - здесь сегодня ожидается +10...+12 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, возможны порывы до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидаются морозы до 42 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999135-dozhd-morozy-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/