Улицу Хмельницкого продлят до Талгарского тракта в Алматы

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

И.о. акима Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, что улица Хмельницкого будет продлена до Талгарского тракта, передает корреспондент NUR.KZ.

И.о. акима отметил, что ведется разработка ПСД на пробивку улицы Хмельницкого до Талгарского тракта со сроком завершения до конца 2023 года.

"Строительно-монтажные работы будут проводиться в 2024-2025 годах. Для удобства перехода через магистральные дороги запущены 11 регулируемых светофоров по улицам Хмельницкого, Бекмаханова, Суюнбая и Лавренева и пять светофоров по проспекту Сейфуллина, улицам Шемякина, Папанина и Жумабаева", — рассказал Досаев.

Схема пробивки. Фото: акимат Алматы

Также для обеспечения безопасности на территории Турксибского района с ноября этого года начата работа по установке 322 камер видеонаблюдения по 174 адресам. Срок завершения работ - до конца декабря 2022 года, заключил он.

Также в ходе встречи с населением района Досаев рассказывал, что в Алматы появятся новые парки и будет восстановлен кинотеатр "Шугыла".

Также напомним, после инаугурации, прошедшей 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, подотчетных и подчиненных непосредственно президенту, стали исполняющими обязанности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999534-ulitsu-hmelnitskogo-prodlyat-do-talgarskogo-trakta-v-almaty/