Сильные морозы ожидаются в Астане

Мороз. Иллюстративное фото: arild lilleboe/Getty Images

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 27 ноября, рассказали синоптики. В столице Казахстана ожидаются морозы до 24 градусов, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

В Астане в воскресенье ожидается холодная погода без осадков. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днем -22...-24 градуса. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы 27 ноября пообещали погоду без осадков. Температура воздуха опустится до -5...-7 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте тоже вероятна переменная облачность. Днем температура воздуха может прогреться до +8...+10 градусов. Ожидается усиление ветра: скорость составит 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999087-silnye-morozy-ozhidayutsya-v-astane/